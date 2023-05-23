Prens Harry, polis koruması satın alamayacak

Kraliyet Ailesi'nin sansasyonel ismi Prens Harry bu defa da güvenlik sorunlarıyla gündemde. Sussex Dükü, Birleşik Krallık gezileri sırasında polis koruması satın almasına izin vermeyen karara itiraz hakkını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Prens Harry, bir süredir öne sürdüğü güvenlik sorunlarıyla dikkat çekiyordu. Özellikle geçen hafta paparazzilerle yaşadıkları kovalamacayı basına açıklayan Harry ve Markle çifti, bu defa da yeni bir kararla adeta yıkıldı.

Sussex Dükü, Yüksek Mahkeme’den kendi güvenliği için özel olarak ödeme yapmasına izin verilmeyen karara itiraz etmek istiyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı avukatları, varlıklı kişilerin polisten güvenlik satın almalarının uygun olmadığını savundu.

Prens Harry’nin, İngiltere’de bulunduğu süre boyunca polis koruması için özel ödeme yapmasını engelleyen İçişleri Bakanlığının kararına yasal olarak itiraz etme girişimine izin verilmedi.

Yargıç Martin Chamberlain, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu karara yönelik adli bir inceleme yapılması talebinin kabul edilmediğini bildirdi.

Kararın, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın, geçen hafta bir törene katılmak için bulundukları ABD’nin New York kentinde paparazzilerle yaşadıkları kovalamanın ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Prens Harry ve eşi Megan Markle, 2020’de Kraliyet’teki resmi görevlerinden istifa ederek, ABD’ye yerleşmelerinin ardından, İngiltere’de Kraliyet ailesi mensuplarına tanınan polis korumasından mahrum bırakılmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Şubat 2020’de, masrafları kendisi karşılasa bile Prens Harry’nin İngiltere’deyken kişisel polis koruması almasına son verilmesi kararı almıştı. İçişleri Bakanlığı avukatları, varlıklı kişilerin polisten güvenlik satın almalarına izin verilmesine karşı çıkmıştı.

Prens Harry’nin annesi Prenses Diana da 1997’de Fransa’nın Paris kentinde paparazziler tarafından kovalanırken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Prens Harry de Ocak 2020’de Kraliyet’teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak için eşi Meghan’la California’ya yerleşmesiyle ilgili süreçte medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini dile getirmişti.

Harry, Şubat 2021’de verdiği bir mülakatta, zehirli diye nitelediği İngiliz basınının, akıl sağlığını mahvettiğini, annesi Diana gibi eşine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu belirtmişti. (AA)

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