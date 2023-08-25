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Prigojin’in ölümü hakkında yeni iddia: Kesik parmak detayını hatırlattılar

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:19 - 25 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Prigojin’in ölümü hakkında yeni iddia: Kesik parmak detayını hatırlattılar

Önceki gün Rusya’nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucunda yaşamını yitiren 10 kişiden biri olan Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin hakkında yeni bir iddia geldi.

 

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

O dönemden sonra sessizliğe bürünen Prigojin’in ölümü hakkında birçok spekülasyon ortaya atılırken, yeni bir bilgi sosyal medya üzerinden geldi.

 

Rus Telegram hesabı VChK-OGPU tarafından paylaşılan mesajda, Prigojin ve kurmayı Dimitry Utkin’in cansız bedenlerinin teşhis edildiği belirtildi. Açıklamada, “Wagner’in kıdemli bir kumandanı, yaşamını yitirenlerin cesetlerini teşhis etti. Prigojin’i kesik parmağından Utkin’i ise dövmelerinden tanıdı” denildi.

Prigojin geçmiş yıllarda sol elinden yaralanmış ve bir parmağı kesilmişti.

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