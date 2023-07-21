Putin: Belarus’a yönelik herhangi bir saldırı Rusya’ya yapılmış sayılır

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'a olası bir saldırı gerçekleşmesi durumunda nasıl harekete geçileceği ile ilgili sinyal verdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Polonya’yı eski Sovyetler Birliği topraklarında emelleri olmakla suçladı ve Rusya’nın komşusu ve yakın müttefiki Belarus’a yönelik herhangi bir saldırının Rusya’ya karşı yapılmış kabul edileceğini söyledi.

Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Belarus’a karşı yapılacak herhangi bir saldırıya Moskova’nın “elindeki her yolu kullanarak” cevap vereceğini belirtti.

Polonya’nın PAP haber ajansında yer alan habere göre, Polonya Rus paralı askerleri Wagner grubunun Belarus’taki varlığının yaratacağı olası tehdit nedeniyle askeri birliklerini batıdan doğuya kaydıracağını açıklamıştı.

Belarus Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Wagner grubuna mensup paralı askerlerin Belarus özel güçlerini NATO üyesi Polonya’nın sınırına yakın bir noktada eğitmeye başladığını belirtmişti.

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