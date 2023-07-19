Putin, tutuklama kararı nedeniyle BRICS zirvesine katılamayacak

Wagner’in isyanı nedeniyle itibarı yara alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şimdi de müttefik ülkelerin liderleriyle buluşacağı zirveye gidemiyor. Rusya liderinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında çıkardığı yakalama kararı nedeniyle BRICS zirvesine katılmayacağı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından gelecek ay Güney Afrika'da düzenlenecek BRICS zirvesine katılmayacağı açıklandı.

UCM, mart ayında Putin ve Rusya’nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında “Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması” suçundan yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. Karar, Putin'in birçok ülkede tutuklanma riskiyle karşı karşıya olmasına yol açmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, “Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının hukuki açıdan dahil ülkemiz için hiçbir anlamı yoktur. Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Statüsü’ne taraf değildir ve buna göre herhangi bir yükümlülüğü yoktur” değerlendirmesinde bulunmuştu.

GÜNEY AFRİKA LİDERİ ‘ÜLKEMİZE SAVAŞ AÇARLAR’ DEDİ Mİ?

Bu arada gözler, Rusya'nın üye ülkelerden biri olduğu BRICS'in ağustosta Güney Afrika'da düzenlenecek liderler toplantısına çevrilmişti. Güney Afrika'nın UCM'ye taraf ülke olması nedeniyle Putin'in ülkeye girişte gözaltına alınmak zorunda olduğu haberleri tartışma yaratmıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Putin'in zirveye katılmayacağı ve bu konuda iki ülkenin karşılıklı olarak anlaştığı belirtildi. Putin'in yerine toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılacağı bildirildi.

Güney Afrika lideri Cyril Ramaphosa'nın da UCM'ye başvurarak Putin'i tutuklamanın “savaş ilanı” anlamına geleceğini belirttiği haberleri basına yansıdı. Ramaphosa'nın, böyle bir krizde Rusya'nın ülkesine savaş açacağından korktuğu için UCM'den Putin'i tutuklamamak için izin istediği öne sürüldü.

KREMLİN: TEHDİT ETMEDİK

Kremlin ise bu konuda Güney Afrika'yı tehdit ettikleri iddiasını reddetti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Güney Afrika'ya Putin'i tutuklamanın savaş anlamına geleceğini söylemediklerini, ancak herkesin böyle bir durumun büyük krize yol açacağının farkında olduğunu kaydetti.

Güney Afrika, Ukrayna savaşı konusunda tarafsız olduğunu vurguluyor. Bazı Batılı ülkeler ise Rusya'nın müttefiki olan ülkeyi Moskova'ya yumuşak davranmakla eleştiriyor.

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