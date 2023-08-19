Putin, Ukrayna sınırında komutanlarla görüştü

Rusya lideri Putin, Rostov-na-Donu’daki askeri karargahta Rus komutanlarla bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırı yakınında Rostov-na-Donu'daki askeri karargahı ziyaret ederek Rus komutanlardan bilgi aldı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna’daki “özel askeri operasyondan” sorumlu askeri grubun Rostov-na-Donu şehrindeki askeri karargahını ziyaret etti. Putin burada bazı Rus komutanlardan bilgi alırken Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da Putin’e rapor verdi.

Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Rostov-na-Donu, Rusya’nın savaşta yer alan Güney Askeri Bölgesi ordusunun karargahına ev sahipliği yapıyor.

KIRIM’A FÜZELİ SALDIRI GİRİŞİMİ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın S-200 füzesiyle Kırım’a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan gece saatlerinde gerçekleşen saldırı girişimiyle ilgili yapılan açıklamada, “19 Ağustos gecesi, Kiev rejimi saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım’a terör saldırısı girişiminde bulundu.” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemleri tarafından havada engellendiği belirtilen açıklamada, herhangi bir hasar ve zayiat olmadığı kaydedildi.

Kırım, 2014’te Rusya tarafından ilhak edilmişti. (AA)

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