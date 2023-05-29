Putin ve Taliban’dan Erdoğan’a kutlama

Rusya lideri Putin ve Afganistan'daki Taliban örgütü, seçim başarısı nedeniyle Erdoğan'ı kutladı.

Sozcu.com.tr

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Birçok dünya lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, “Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir” yorumunu yaptı.

Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Putin, “İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan’daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığı da, Twitter hesabından Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund'un kutlama mesajını paylaştı. Mesajında, Türkiye'yi “dost ve kardeş ülke” olarak tanımlayan Ahund, seçimdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı. Türk ve Afgan dostluğunun sürmesini arzuladığını ifade eden Ahund, Türkiye'nin dünyada ve bölgede özel bir yeri bulunduğunu hatırlattı. (AA)

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