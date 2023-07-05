Putin, Wagner’in kontrolünü gizemli kız arkadaşı Alina Kabaeva’ya verdi

Haziran ayında paralı asker grubu Wagner'in Rusya Devlet Başkanı Putin'e isyan ederek kısa çaplı bir gerginlik yaşanmasından sonra bugün dikkat çekici bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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2022 yılının Şubat ayından beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Moskova yönetimi adına bölgede savaşan paralı asker grubu Wagner’in kısa süreli ayaklanmasının yankıları devam ediyor…

Bir dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerin başında gelen Wagner’in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin geçen haftalarda Moskova yönetimini hedef almış ve işgal altındaki bölgelerden ayrılarak Moskova’ya doğru ilerleme kararı almıştı.

Bu olay Rusya’da dengelerin bozulduğuna işaret ederken Belarus lideri Lukaşenko’nun devreye girmesiyle birlikte kriz sona ermişti. Wagner’in lideri Belarus’a giderken Rusya’dan taşınmazları ve paralarına da Putin el koydu.

Uluslararası medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre Rus lider Putin, el konulan Wagner’in işlerini bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Alina Kabaeva’ya devretti.

WAGNER’IN MEDYA ŞİRKETİNİ YÖNETECEK

Wagner’in bütün işleyişine bundan sonra 40 yaşındaki Kabaeva’nın bakacağı öğrenildi. Başarılı bir jimnastikçi olarak bilinen ve bir süredir gizlice Putin’le aşk yaşadığına dair iddiaların ortaya atıldığı Kabaeva’nın Putin’den en az 3 çocuk sahibi olduğu da öne sürülmüştü.

Rus kamuoyu tarafından “taçsız çariçe” lakabıyla anılan Kabaeva, son yıllarda National Media Group isimli medya şirketini yönetiyordu. Kabaeva’nın Prigojin’e ait medya kuruluşu Patriot Media Group’u da yönetmeye başlayacağı aktarıldı. Moskova rejiminin bu sayede Wagner’in etkisini azaltmayı hedeflediği de öğrenildi.

PUTIN ONUN İÇİN Mİ BOŞANMIŞTI?

Putin’in kendinden 31 yaş küçük sevgilisi Kabaeva'nın emrinde bir Maybach limuzin filosu olduğu ve Moskova'daki seyahatlerinde üst düzey güvenlikler tarafından korunduğu biliniyor.

Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor. Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin’in partisinden milletvekili seçilmişti.

Birçok Rus, Putin'in iki yetişkin kızının annesi olan 62 yaşındaki eski First Lady Lyudmila ile evliliğinin dağılmasının nedeni olarak Kabaeva'yı görmüştü.

Putin'in iyi ilişkiler sürdürdüğü komşu ülke Belarus'un lideri Alexander Lukashenko, Putin'in boşanma kararının Kabaeva'nın ‘cumhurbaşkanına baskı yapması' nedeniyle çıktığını ima etmişti.

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