Putin’e yandaş blogger’a suikast: Saldırgan kadın ilk kez konuştu

Bir yılı aşkın bir süredir Ukrayna ile savaşın içinde olan Rusya'da Devlet Başkanı Putin yandaşı blogger Vladlen Tatarsky'ye düzenlenen suikast ülkede bomba etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın St. Petersburg kentinde önceki gün meydana gelen bombalı saldırı sonrasında gündem değişti…

Ukrayna işgali sonrasında savaşın devam ettiği Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yandaşları arasında olan ve savaşı desteklediğini her fırsatta dile getiren blogger Vladlen Tatarsky önceki gün bir cafede düzenlenen etkinlikte saldırıya uğramıştı.

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde sarışın bir kadının Tatarsky’e bir heykel hediye ettiği ve daha sonra bu heykelin patladığı görülüyordu. Olayın ardından yapılan incelemelerde genç kadın gözaltına alınırken, 26 yaşında olduğu açıklanan Darya Trepova’nın ilk açıklamaları da kamuoyuna duyuruldu.

Rusya’da sanat okuyan ve geçmişte Rusya Devlet Başkanı Putin’i eleştiren Trepova kendisine tuzak kurulduğunu söyledi. Trepova, “Beni kandırdılar, beni kullandılar. Beni heykeli taşımam için kandırdılar” dedi.

Sorgusu sırasında kendisine heykeli kimin verdiği sorulduğunda ise Trepova bu konuda açıklamayı daha sonra yapacağını dile getirdi. Heykelin içinde 100 gram dinamit olduğu daha önce açıklanmıştı.

Cafeye heykel ile gelen Trepova önce güvenlik görevlileri tarafından engellenmiş fakat daha sonra Tatarsky genç kadını önceki etkinliklerden hatırlayarak heykeli almıştı. Kendisine benzeyen heykeli sahnede katılımcılara gösteren Tatarsky, “Ne kadar da yakışıklı bir adam” yorumunu yapmış ve bu sırada Trepova da telefonuna bakmaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra ise patlama yaşanmıştı.

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