Putin yanlısı isme bombalı saldırı

Rusya'da Kremlin yanlısı siyasetçi Yevgeniy Prilepin'in aracına konulan bombanın patlaması sonucu bir kişi öldü.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da “Gerçek için-Adil Rusya” partisinin eş başkanı ve yazar Yevgeniy Prilepin, aracında bomba patlaması sonucu yaralandı, olayda bir kişi hayatını kaybetti.

TASS haber ajansına göre, Nijniy Novgorod şehri yakınlarında bir köyde Prilepin’in arabasında patlama meydana geldi. Patlamada “Zahar” takma adını kullanan Prilepin yaralanırken, arabanın şoförü hayatını kaybetti. Prilepin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

İlk verilere göre, olay arabanın altına yerleştirilen bombanın patlamasıyla meydana geldi. Güvenlik güçleri patlamayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlattı.

Rus kamuoyunda “Zahar Prilepin” olarak bilinen siyasetçi ve ünlü yazar, 2014’te Ukrayna’nın doğusunda Donbas’ta savaş muhabiri olarak çalışmıştı. Bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçı yönetimde danışmanlık görevi de yapan Prilepin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından sonra “Ukrayna’nın güvenliği, istikrarı, bağımsızlığı ve egemenliğini tehlikeye atan eylemleri” gerekçesiyle geçen yıl Avrupa Birliği ile bazı Batı ülkeleri tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Bu yılın başında Prilepin’in Ukrayna'daki savaşa bizzat katıldığı bildirilmişti.

DUGİN’İN KIZI ÖLMÜŞTÜ

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından Moskova’da Ağustos 2022’de arabasına konulan bombanın patlamasıyla Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina hayatını kaybetmişti.

Geçen ay başında da St. Petersburg şehrindeki kafede meydana gelen patlamada, Donbas’taki Ukrayna karşıtı videolarıyla tanınan Rus blogger Maksim Fomin yaşamını yitirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya tepki gösterdi. Zaharova, “Washington, NATO ile birlikte bir uluslararası terör hücresini daha, Kiev rejimini besledi. Bin Ladin, IŞİD, şimdi de katillerle birlikte Zelenskiy’i. (Bu) ABD ve İngiltere’nin doğrudan sorumluluğu” ifadelerini kullandı. (AA)

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