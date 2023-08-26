Putin’den Wagner adımı: Sadakat yemini emri verdi

Wagner lideri Prigojin'in ölüm haberi sonrası paralı savaşçılar "intikam yemini" ederken Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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İki ay önce Kremlin’e karşı ayaklanma başlatan Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in uçağının düşmesiyle ölümünün Rusya’da yarattığı sarsıntı sürüyor.

Prigojin ve diğer Wagner yöneticilerini taşıyan uçağın düşmesi sonrası gözler, iki ay önceki ayaklanma sırasında “Hainleri cezalandıracağız” diyen Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çevrilmişti.

Rus lider, Prigojin için “Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı” derken Kremlin, uçağın Rusya tarafından düşürüldüğü iddialarını “büyük yalan” diye nitelemişti.

Prigojin’in ölümü sonrası intikam yemini eden Wagner savaşçılarının görüntüleri ise, Rusya’da yeni bir ayaklanma olasılığını gündeme taşıdı. Tartışmalar sürerken, Putin dün dikkat çeken bir kararnameye imza atarak Wagner savaşçılarına Rusya’ya “sadakat yemini” etme talimatı verdi.

Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan kararname, Wagner saflarında savaşanların resmi olarak yemin etmelerini ve komutanların emirlerine tam olarak uymalarını öngörüyor.

Rus basınına göre bu adım, Ukrayna’daki savaşta kritik rol oynayan ancak hazirandaki ayaklanmayla akıbeti belirsiz olan Wagner üzerindeki devlet kontrolünü artırmayı amaçlıyor.

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