Putin’e bir şok daha: Suikast son anda önlendi

Ukrayna savaşı sürerken Rus paralı asker grubu Wagner’in isyanıyla sarsılan Rusya, şimdi de Kırım’daki lideri Sergey Aksenov’a yönelik saldırı girişiminin şokunu yaşıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'da 2014'te ilhak ettiği Kırım'da Rus yanlısı Vali Sergey Aksenov'un suikast girişiminden son anda kurtulduğu bildirildi.

Rus basını, istihbarat örgütü FSB'nin Aksenov'a suikastı kıl payı önlediğini duyurdu. Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan ve Ukrayna savaşında önemli rol üstlenen Aksenov, bir süredir Kırım'da Ukraynalı iş insanlarına ait mülklere el koyma kararlarıyla gündemdeydi.

FSB'den yapılan açıklamada, Aksenov'un aracına patlayıcı koyma planı yapan ve bu amaçla eğitim alan kişinin suçüstü yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan kişinin Kırım liderinin konvoyunun geçeceği güzergahta, aracını uzaktan kumandayla patlatma planı yaptığını itiraf ettiği de kaydedildi.

FSB, Rusya vatandaşı olduğu belirtilen kişinin yakalanma görüntülerini paylaştı. Saldırganın Ukrayna tarafından sabotaj teknikleri konusunda eğitildiği ve geçen ay Kırım'a giriş yaptığı iddia edildi.

PUTİN YANLISI RUSLAR HEDEF ALINMIŞTI

Rus basınına göre olayın ardından Putin de FSB yetkililerine teşekkür etti. Aksenov ise “olayla bağlantılı tüm kişilerin yakalanacağını ve Ukrayna'dan gelen terör tehdidinin önleneceğini” söyledi.

Rusya'da geçen aylarda ünlü siyaset bilimci Aleksandır Dugin'in kızı dahil işgale destek olan bazı isimler suikasta kurban gitmişti.

Ukrayna’da cephede savaşan Rus paralı asker grubu Wagner’in Putin yönetimine isyanıyla sarsılan Rusya, yaklaşık 10 yıldır kontrol ettiği Kırım’ı Ukrayna savaşında askeri üst olarak kullanıyor.

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