Putin’e suikast girişimine Rusya’dan çok sert tepki: Zelenskiy’i ortadan kaldıralım

Rusya'nın eski lideri Dimitri Medvedev, Putin'e yönelik suikast girişimi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için "fiziksel olarak ortadan kaldırma" çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, dün gece Kremlin'e yapılan saldırıyı “terör eylemi” diye tanımlayarak “Bugünkü terör saldırısının ardından Zelenskiy ve zümresinin fiziki tasfiyesinden başka seçenek kalmadı” dedi.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kremlin'e insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e çok sert tepki gösterdi. Medvedev, “Bugünkü terör saldırısının ardından, Zelenskiy ve zümresinin fiziki tasfiyesinden başka seçenek kalmadı. Ona koşulsuz teslim anlaşması imzalanması için bile ihtiyaç yok” ifadesini kullandı.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Ukrayna’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin Sarayı’ndaki konutuna gece İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu bildirilmişti.

ZELENSKİY: BİZ YAPMADIK

Rus haber ajansı RIA da, dün akşam iki insansız hava aracının Putin'in konutuna saldırdığını fakat Rus savunma güçleri tarafından engellendiğini aktarmıştı. Kremlin'de bir hasarın meydana gelmediği belirtilirken, Putin'in de olay sırasında Kremlin'de olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, Rus liderin saldırı anında Moskova dışındaki Novo Ogaryovo'da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetmişti.

Zelenskiy ise Putin’e veya Moskova’ya saldırmadıklarını belirterek “Kendi bölgemizde savaşıyoruz” açıklamasında bulunmuştu. (AJANSLAR)

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