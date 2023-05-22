Putin’in bir gizli villası daha ortaya çıktı: Balık tutmakla ilgilenmediği için paralar çöpe gitti

Yakın bir arkadaşının Rusya lideri Putin için Finlandiya’daki bir balıkçı kasabasında inşa ettirdiği lüks villaya harcanan 3,2 milyar dolar, Rus liderin balık tutmakla ilgilenmediği ortaya çıkınca çöpe gitti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'nın işgaliyle Batı'nın art arda gelen yaptırımlarına maruz kalan Rusya lideri Vladimir Putin için Finlandiya'da inşa edilen 3,2 milyar dolarlık villanın terk edildiği ortaya çıktı.

Businnes Insider'ın Rus basınına dayandırdığı habere göre, yakın bir arkadaşının Putin için Finlandiya'nın Saimaa Gölü kıyısındaki bir balıkçı kasabasında inşa ettirdiği lüks villa için harcanan para ve çabalar boşa gitti. İçinde şarap mahzeni, bilardo odası, havuz, sauna ve 8 ayrı banyonun olduğu üç katlı villanın inşaatının, Putin'in Finlandiya’daki balıkçılığa meraklı olmadığının anlaşılması üzerine yarım kaldığı belirtildi.

Business Insider, “Vladimir Putin'in milyar dolarlık villası Finlandiya'da onu bekliyor ama muhtemelen burayı asla kullanmayacak” ifadelerini kullandı.

Villanın inşaat planını ele geçiren Rus The Insider sitesinden muhabir Sergey Kanev, kapısı açık kalan lüks konutu gezerek inşaat malzemeleriyle dolu odaları görüntüledi. Habere göre maaşları düzenli ödenmeyen Finlandiyalı işçiler de villadaki işleri yarım bıraktı, bazıları ise Putin için yapılan evin inşaatında çalışmak istemedi.

BAŞKA GİZLİ EVLERİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Villayı yaptıran kişinin, Putin'in Leningrad Devlet Üniversitesi'nden yakın arkadaşı olan ve Rus liderin kuzeniyle evli Viktor Kemarin olduğu öne sürüldü. Rusya'nın en büyük hidroelektrik şirketinin başında olan Kemarin'in Rus liderle daha fazla vakit geçirmek için villayı inşa ettirdiği, inşaat ve güvenliğe binlerce dolar harcadığı kaydedildi.

Doğa sporlarına meraklı Putin'in Finlandiya'daki balıkçılıkla ilgilenmediğini öğrenince Kemarin'in plandan vazgeçtiğini aktaran gazete, inşaatı yarım kalan villaya alıcı bulunamadığını da bildirdi.

Rusya'daki muhalif basın, daha önce Putin'in Rusya ve Finlandiya dahil farklı ülkelerde gizli lüks konutları bulunduğunu öne sürmüştü. Geçen hafta da Putin’in Karadeniz kıyısındaki lüks konutuna bağlanan gizli sığınağın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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