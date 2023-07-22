Rodos, 5 gündür yanıyor, köyler tahliye ediliyor

Akdeniz’deki Rodos Adası’nda 5 gündür devam eden orman yangını önlenemedi. Bugün bazı köylerin tahliye edilmeye başlandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre 300 hektarlık alan kül oldu.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'deki Rodos Adası'nda 5 gün önce başlayan orman yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Alevlerin orman köylerine yaklaşması nedeniyle Rodos Belediye Başkanı Antonis Kambourakis tarafından yapılan duyuruda Lindios ve Laermon köylerinin tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.

60 arazöz 18 hava aracı 400 itfaiyeci ile müdahale edilen yangında, iş makinalarının yerleşim yerlerinin etrafında güvenlik şeridi oluşturmaya başladığı, adaya Atina, Grit ve Midilli'den askeri ve itfaiye birliklerinin takviye edildiği belirtildi.

Bu arada alevlerden Laerma kırsalında mahsur kalan 20 vatandaşın kurtarılması için askeri ve kurtarma ekiplerinin yoğun gayret sarf ettiği belirtildi.

Kontrol altına alınamayan yangında şu an kadar 300 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi.