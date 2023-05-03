Ruanda’da toprak kayması: Ölü sayısı her geçen dakika artıyor

Orta Afrika ülkesi Ruanda'da yaşanan şiddetli yağış ve sel toprak kaymasına sebebiyet vererek büyük bir felakete sebep oldu.

Sozcu.com.tr

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Ruanda son yılların en büyük doğa felaketini yaşıyor…

Ülkenin batısını etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel toprak kaymasına sebep oldu. Ngororero, Rubavu, Nyabihu, Rutsiro ve Karongi bölgesini etkisi altına alan yağışların sebep olduğu toprak kaymasının ardından çok sayıda ev ve bina hasar gördü.

İlk belirlemelere göre en az 55 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, yetkililer daha sonra ölü sayısının arttığını duyurdu. İngiliz haber ajansı Reuters’ın “son dakika” ibaresiyle aktardığı haberde toprak kayması sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 95’e çıktığı kaydedildi.

Çok sayıda insanın yaralandığı ve evlerinde mahsur kaldığını da belirten yetkililer yolların da yerle bir olduğunu söyledi. Sebeya nehrinin taşmasıyla birlikte felaketin tetiklendiği de aktarıldı.

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