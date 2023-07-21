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Rus askeri uzmanlarından Girkin gözaltına alındı

Rusya’nın tanınmış askeri uzmanlarından ve sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin eski “savunma bakanı” İgor Girkin gözaltına alındı.

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Rus askeri uzmanlarından Girkin gözaltına alındı

İgor Girkin'in sosyal medya hesabından eşinin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Girken’in bugün sabah saatlerinde Moskova'daki evindeyken Rus emniyet güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, aşırıcılık çağrısında bulunmakla suçlanan Girkin, 5 yıla kadar hapse çarptırılabilir.

“Strelkov” mahlasıyla da tanınan Girkin'in, Rus paralı asker şirketi Wagner'in eski bir çalışanının talebiyle gözaltına alındığı öne sürülüyor. (AA)

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