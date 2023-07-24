Rus istihbaratı: Türkiye’den gelen gemide patlayıcı izleri vardı
Rusya'nın geçen hafta sonlandırdığı tahıl koridoru anlaşmasının ardından Rus istihbaratından kriz çıkaracak bir iddia geldi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ankara-Moskova hattında da tansiyon giderek yükseliyor…
Geçen hafta Rusya’nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Ukrayna ile imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını sonlandırmasının ardından bugün Rus istihbarat birimi FSB’den yeni bir açıklama geldi.
“UKRAYNA’YA PATLAYICI TAŞIMIŞ OLABİLİR”
İngiliz haber ajansı Reuters’ın “son dakika” ibaresiyle aktardığı açıklamada FSB, “Türkiye’den Rusya’nın Rostov na Danu kentine tahıl taşımak için gelen araçta patlayıcı izleri tespit edildi” açıklamasını yaptı.
Rus haber ajansı TASS’ın aktardığı haberde bahsi geçen geminin Mayıs ayında Ukrayna’nın Kiliya kentindeki limanda demirli olduğu aktarılırken, bu geminin Ukrayna’ya patlayıcı taşımış olabileceği belirtildi.