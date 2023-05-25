Rus paralı ordusu Wagner Bahmut’tan çekiliyor
Wagner lideri Prigozin, savaşçıların Ukrayna'da ele geçirilen Bahmut'tan çekilmeye başladığını açıkladı.
Rusya’nın paralı asker gücü Wagner’in lideri Yevgeny Prigozin, Wagner’in Ukrayna’nın Bahmut kentinden askerlerini çekmeye ve buradaki mevzilerini düzenli Rus birliklerine devretmeye başladığını açıkladı.
Prigozin “Birlikleri Bahmut’tan çekiyoruz. Bugün sabah saat beşten 1 Haziran’a kadar, birliklerin çoğu gerideki kamplara çekilecek. Mevzilerimizi orduya devrediyoruz” dedi.
Prigozin, savaşın en uzun ve en kanlı muharebesinin ardından Cumartesi günü Bahmut’un ele geçirildiğini duyurmuştu. (Reuters)