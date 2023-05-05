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Rus ve Ukraynalı yetkililer, Ankara’da yumruk yumruğa birbirine girdi

Ankara’da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi toplantısına Rusya-Ukrayna savaşının gölgesi düştü, yumruklar havada uçuştu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:10 - 05 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Rus ve Ukraynalı yetkililer, Ankara’da yumruk yumruğa birbirine girdi

Ankara'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) zirvesinde Rus ve Ukrayna arasındaki yumruklu kavga kameralara yansıdı.

Kimliği bilinmeyen bir kişi, Ukraynalı yetkili Oleksandır Marikovski'nin elindeki Ukrayna bayrağını alarak uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine adamın peşinden giden Marikovski, bayrağı geri vermeyen adama yumruk attı.

Marikovski adama bağırarak yumruk atmayı sürdürerek bayrağı geri almayı başardı.

Kameralara yansıyan kavgada taraflar güvenlik ekipleri ve diğer diplomatlar tarafından güçlükle ayrıldı. Marikovski olay sonrası sosyal medyada “Ellerinizi bayrağımızdan ve Ukrayna'dan çekin Rus p..slikler” mesajını paylaştı.

İkili arasındaki kavga sosyal medyada da büyük ses getirdi.

KAVGA SALONDA DA DEVAM ETTİ

Zirvede Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva’nın konuşması sırasında da Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimi yaşandı. Bayrak açan Ukraynalılar Rus delegasyonun üzerine yürümeye çalışırken Ruslar da Rus bayrağı açtı.

(AA)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, olaya müdahale ederek toplantıya ara verdi, çalışma düzenini bozan heyetin salondan dışarı çıkarılmasını istedi.

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki konutuna düzenlenen İHA'lı suikast girişimiyle bir anda tırmanmıştı. Kremlin Ukrayna'yı ve emri verdiğini savunduğu ABD'yi suçlarken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy “Putin'e saldırmadık” demişti.

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