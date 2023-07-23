Rusya katedrali vurdu: Ölü ve yaralılar var

Savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında dün bir saldırı daha düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Serhiy Kruk, yerleşim yerlerinin yanı sıra bir katedralin de saldırıda hedef olduğunu ve içindeki eserlerin ekiplerce kurtarılmaya çalışıldığını belirtti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği bir erkeğin hayatını kaybettiği, aralarında 11 ve 12 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 22 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Açıklamada, “Tüm Ukrayna bugün Odessa’nın yanında. Rus kötülüğüne karşı birlikteyiz” denildi.



KATEDRAL HEDEF OLDU

Acil durumlar servisi başkanı Kruk, saldırıda bir katedralin de hedef olduğunu, içindeki çok sayıda eserin kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Servisten yapılan paylaşımda, “Rusya sadece mimari eserleri değil, yüzyıllara dayanan bir tarihe sahip renkli bir şehrin ruhunu da acımasızca yok ediyor” ifadelerine yer verildi.

RUSYA: TERÖR EYLEMİ HAZIRLIĞI YAPILAN TESİS VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa şehri yakınlarında insansız su aracı üretimi ve bu araçlarla terör eylemi hazırlığı yapılan tesislerin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ordunun, Ukrayna'da belirlenen hedefleri vurduğunu aktaran Konaşenkov, “Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Odessa yakınlarında insansız su aracı üretimi ve bu araçlarla Rusya'ya karşı terör eylemlerine yönelik hazırlık yapılan tesislere yüksek hassasiyetli füzelerle saldırılar düzenledi” ifadesini kullandı.

Konaşenkov, tesislerde yabancı paralı askerlerin bulunduğunu belirterek, “Hedef alınan tesislerin tümü imha edilmiştir” dedi.

YALANLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir başka açıklamada ise saldırılarda, Odessa'daki katedralin zarar gördüğüne yönelik iddialar yalanlandı.

Saldırıların katedrale uzak bölgelere yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, katedralin “muhtemelen” Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinden fırlatılan füzeler nedeniyle hasar gördüğü kaydedildi. (AJANSLAR)

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