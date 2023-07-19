Rusya, Odessa’ya en büyük saldırısını düzenledi

Ukrayna'da Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, Rusya'nın, savaşın başlamasından bu yana Odessa'ya en büyük saldırısını gerçekleştirdiğini bildirdi.

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Odessa Belediye Başkanı Truhanov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın gece kente yönelik çeşitli füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu bazı evlerin hasar gördüğünü aktaran Truhanov, 1’i çocuk 10 kişinin yaralandığı ve ölenlerin olmadığı bilgisini paylaştı. Truhanov, “Bu gece, en korkunç gecelerden biriydi. Savaşın başlamasından itibaren bu ölçekte bir saldırı hatırlamıyoruz.” ifadesini kullandı.

ZELENSKİY’DEN AÇIKLAMA

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın dün gece Ukrayna limanlarına düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

Gün boyunca Rusların Odessa'ya, bölgedeki yerleşim yerlerine, Çornomorsk'a ve limanlara saldırılar düzenlediğini belirten Zelenskiy, “Bu belki Rusya'nın tam ölçekli savaş başlatmasından bu yana Odessa'ya zarar vermek için yaptığı en büyük girişimdi.” yorumunda bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sisteminin güçlendirilmesi çağrısında bulunarak “Buna benzer her saldırı sonrasında ortaklarımıza Ukrayna'nın hava kalkanının güçlendirilmesi gerektiğine ilişkin çağrıda bulunuyoruz.” ifadesini kullandı.

Rusların dün gece düzenlediği saldırının hedefinin sadece Ukrayna ve insanlarının hayatı olmadığını kanıtladığını söyleyen Zelenskiy, “Bugün saldırıya uğrayan limanlarda bir milyon tona yakın gıda bulunuyordu. Bu miktar Afrika ve Asya ülkelerine ulaştırılması gereken miktar. Dün gece Rus teröründen en çok zarar gören liman terminalinde Çin'e gönderilmesi gereken 60 bin ton tarım ürünü depolanıyordu.” dedi.

Zelenskiy, herkesin Rus saldırılarından etkilendiğini, dünyadaki herkesin Rusya'yı adalete teslim etmek için uğraşması gerektiğini söyledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı, Rusya'nın Odessa ve Çornomorsk limanlarına yönelik saldırı düzenlediğini ve saldırıda tahıl koridoru üzerinden sevk edilmesi planlanan 60 bin ton tahılın vurulduğunu bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya’nın kasıtlı olarak Ukrayna’nın tahıl ticareti altyapısını hedef aldığını belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Odessa şehri yakınlarında ve Kirovograd bölgesinde askeri üste Ukrayna ordusuna ait askeri tesisleri yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu açıklamıştı.

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