Rusya: Tahıl anlaşmasının uzatılması Türkiye’deki seçimlerle ilgili değil

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına rağmen ilerleme görmüyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının iki ay uzatılmasını kabul ettiğini fakat anlaşmanın Rusya ile ilgili kısımlarının uygulanması konusunda bir sonuç görmediğini açıkladı.

Lavrov, anlaşmanın dünyanın en fakir halklarının gıda güvenliğini artırmaya yönelik olduğunu belirtti. Lavrov, anlaşmanın uzatılmasının Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın tahıl ihracatına imkan veren Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının Rusya ve Ukrayna’nın yapıcı tutumları sayesinde iki ay uzatıldığını duyurmuştu. (Reuters)

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