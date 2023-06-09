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Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasını uzatmak için neden yok

Türkiye ve BM arabuluculuğunda devam eden tahıl koridoru anlaşması müzakereleriyle ilgili Rusya'dan açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
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Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasını uzatmak için neden yok

Rusya‘nın Türkiye büyükelçisi, Moskova’nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile istişarelerini sürdürdüğünü fakat anlaşmayı uzatmak için bir neden görmediklerini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna, Türkiye ve BM ara buluculuğunda Ukrayna’nın Karadeniz’deki Rus ablukasındaki limanlarından tahıl ihraç etmesine imkan veren tahıl koridoru anlaşmasını geçen yıl imzalamıştı.

Rusya anlaşmanın uzatılmasına itiraz ederse, anlaşma gelecek ay sona erecek.

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