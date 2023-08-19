Rusya, Ukrayna’da kent merkezini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'daki Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 5 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın, Ukrayna’nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus füzesinin Çernigiv kent merkezinde meydan, üniversite ve tiyatronun bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek, “Ölü ve yaralılar var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, olay yerinde tüm servislerin çalıştığını bildirdi. Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’ya karşı “dünyayı birleştirmek” için daha fazlasını yapacaklarını kaydetti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 11’i çocuk 42 kişinin yaralandığını, 5 kişinin öldüğünü ifade etti.

ZELENSKİY’DEN İSVEÇ’E ZİYARET

Bu arada Ukrayna lideri Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska, bugün İsveç’e gitti.

Zelenskiy açıklamasında, resmi ziyaret kapsamında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İsveç Kralı Carl Gustaf ile görüşmeler yapacağını belirtti.

Zelenskiy, “Öncelikli görevimiz, Ukraynalı savaşçıların yerde ve havada güçlendirilmesi, özellikle savunma sanayii alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Ukrayna’nın Avrupa entegrasyonu ve Avrupa-Atlantik sahasında ortak güvenliktir. NATO yolundaki İsveç’e desteğimiz tam. Birlikte tüm Baltık-Karadeniz-Azak bölgesinde güvenilir barışı garanti edeceğimize eminiz” açıklamasını yaptı. (AJANSLAR)

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