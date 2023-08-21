‘Rusya, Ukrayna’da yeni ordu kuruyor’

İngiltere Savunma Bakanlığı, "Rusya Ukrayna'nın güneyindeki ordularını birleştiriyor" açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanlığı yayınladığı istihbarat raporunda, Rusya’nın Kırım ve Herson’da faaliyet gösteren birliklerinin birleştirileceğini ve yeni bir ordu kurulacağını belirtti.

Raporda, “Rusya, askeri yapısını genişletiyor. Bu yeni oluşum büyük olasılıkla 18. Birleşik Silahlar Ordusu (18 CAA) olacak. Rusya’nın işgal altındaki Kırım’da garnizonunu oluşturan 22. Kolordu da dahil olmak üzere, şu anda Herson bölgesinde faaliyet gösteren diğer birliklerin birleştirilmesi muhtemel” ifadelerine yer verildi.

‘SAVUNMAYA ODAKLANACAKLAR’

Raporda, oluşturulması planlanan 18 CAA’nın Ukrayna’nın güneyinde savunma operasyonlarına odaklanmasının muhtemel olduğu ifade edilerek, “18 CAA’nın çoğunlukla mobilize personelden oluşması ve Ukrayna’nın güneyinde savunma amaçlı güvenlik operasyonlarına odaklanması muhtemeldir. Rusya muhtemelen daha deneyimli birlikleri kilit eksenlerde savaşmak üzere serbest bırakmayı amaçlıyor” denildi. (DHA)

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