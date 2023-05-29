Rusya Ukrayna’yı vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'da Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhii Lysak, Rusya'nın bölgeye yönelik saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhii Lysak resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırısı sonrası Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Synelnyk’te 1 kadının hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların arasında 11 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca saldırı sonrası bir evin yerle bir olduğu, yangın çıktığı ancak ekiplerin müdahalesi sonrası yangının söndürüldüğü belirtildi.

11 İSKENDER FÜZESİNİ İMHA ETTİLER

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusların Kiev bölgesine fırlattığı 11 İskender füzesinin tamamının imha edildiğini bildirdi.

Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların bir günde iki kez Ukrayna topraklarına füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun 11.30 sularında Kiev bölgesine balistik füze saldırısı düzenlediğini kaydeden Zalujnıy, “Kuzey yönünden İskender-M ve İskender-K tip 11 füze fırlatıldı. Tüm hedefler hava savunma kuvvetlerimizce imha edildi” ifadelerini kullandı. (AJANSLAR)

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