Rusya yine Ukrayna’yı vurdu, 3 günlük yas ilan edildi

Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların arasında çok sayıda çocukların da olduğu belirtilirken 3 günlük yas ilan edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Büyük kayıpların yaşandığı Ukrayna’ya yine füzelerle sarsıldı.

ZELENSKİY AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus füzesinin Çernigiv kent merkezindeki meydan, üniversite ve tiyatronun bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek, “Ölü ve yaralılar var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ”

Zelenskiy, olay yerinde tüm servislerin çalıştığını aktardı. Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı dünyayı birleştirmek için daha fazlasını yapacaklarını kaydetti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 15’i çocuk ve 15’i polis olmak üzere 129 kişinin yaralandığını bildirdi.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Çernigiv Şehir Konseyinin Telegram kanalından yapılan açıklamada da, şehirde Rusya’nın saldırıları dolayısıyla 19-21 Ağustos tarihlerinde yas ilan edildiği aktarıldı. (AA)

İlginizi Çekebilir Afrika'da savaş sesleri: Müdahale kararı sonrası uçaklar havalandı

İlginizi Çekebilir Putin, Ukrayna sınırında komutanlarla görüştü