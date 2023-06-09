Abone Ol

Rusya’da alarm: İHA apartmana düştü, yaralılar var

Rusya’nın Voronej şehrinde İHA'nın apartmana düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya’da alarm: İHA apartmana düştü, yaralılar var

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Voronej şehrinde insansız hava aracının (İHA) apartmana düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Voronej Valisi Aleksandr Gusev, yaptığı yazılı açıklamada, şehirde sivillerin yaşadığı apartmana İHA düştüğünü bildirdi. İHA'nın çarpmasıyla etrafa saçılan cam kırıkları nedeniyle 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Gusev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerinin bölgede çalışma yürüttüğünü belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olaya ilişkin açıklamasında, “Ukrayna, sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarına devam ediyor” ifadesini kullandı. Basına yansıyan görüntülerde apartmandaki en az 3 katın hasar aldığı görülüyor.

Rusya, çeşitli bölgelerinde bir süredir gerçekleştirilen İHA saldırıları nedeniyle Ukrayna tarafını suçluyor. (AA)

Rusya: Ukraynalı sabotajcılar amonyak boru hattını patlattıİlginizi ÇekebilirRusya: Ukraynalı sabotajcılar amonyak boru hattını patlattıUkrayna'dan Rusya'ya İHA saldırıları sürüyorİlginizi ÇekebilirUkrayna'dan Rusya'ya İHA saldırıları sürüyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam