Rusya’daki mahkumlara Batılı müzisyenler dinletiliyor

Rusya'daki bir hapishanede kalan mahkumlara her gün ABD'li Bon Jovi, Moby ve Avustralyalı AC/DC gibi müzisyenlerin dinletildiği öğrenildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir hapishanede kalan siyasi mahkum Grigory Melkonyants’a göre, mahkumlar için günler, Rusya milli marşının çalınmasıyla başlıyor. Bu birçok hapishanede sıradan bir prosedür ancak sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “kötü niyetli Batı etkileri” olarak adlandırdığı çeşitli müzikler başlıyor.

Hoparlörler aracılığıyla mahkumlara çalınan müziklerde Bon Jovi, AC/DC ve Moby hakim. 13 şarkılık çalma listesindeki şarkıların çoğunluğu İngilizce olup ikisi Sovyet rock grubu Gorky Park’a ait.

Bağımsız oy gözlemcisi Golos’un eş başkanı Melkonyants, ağustos ayında tutuklanmış ve yasaklı uluslararası örgütlerle çalışmakla suçlanmıştı. Altı yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan Melkonyants, her gün dinlemek zorunda kaldığı müziklerin bir listesini, Rus mahkumların dinleme deneyimlerini öne çıkarmak için bir Spotify çalma listesi oluşturan meslektaşlarına iletti.

Melkonyants, “Bu çalma listesi her gün, her ay tekrarlanıyor. Her sabah aralarında siyasi mahkumların da bulunduğu binlerce Rus yargılanmayı bekliyor. Nasıl hissettiklerini anlayabilmeniz için bu şarkıları bir araya getirdik.” dedi.

Çalınan şarkılardan biri Bon Jovi’ye ait olan “It’s My Life”. Hapishane gardiyanlarının, şarkının birçok Ukraynalı tarafından Rusya işgaline karşı verilen mücadelenin müziği olarak benimsendiğinden haberdar olup olmadığı belli değil. Odesa’daki bir plajda hoparlörlerden şarkıyı çalarken insanların sur inşa ettiği bir video geçen yıl viral oldu.

AC/DC de, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden kısa bir süre önce, 1991’de Moskova’da devasa bir açık hava müzik festivalinde çalan bir dizi Batılı rock grubu arasındaydı.

