Rusya’dan Batı’ya zehir zemberek sözler: İnternetlerini keseriz

Rusya’da Ukrayna savaşıyla ilgili en sert açıklamaları yapan isimlerden eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Batı’ya tehdit niteliğindeki yorumlarını sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Kuzey Akım boru hatlarını hedef alan saldırılardan Batılı ülkeleri sorumlu tutarak zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Eski Devlet Başkanı Medvedev, Rusya'nın ABD ve Avrupa'daki internet ve iletişim hatları açısından hayati öneme sahip yer altı kablolarını kesebileceği tehdidi savurdu. Rusya'nın “düşmanın” iletişim altyapısını hedef alma hakkı olduğunu savunan Medvedev, “Batılı ülkelerin Kuzey Akım'ı patlattığına dair yeni kanıta ulaşırsak ahlaki olarak da düşmanlarımızın okyanus tabanındaki iletişim kablolarını imha etme konusunda bir çekincemiz olmaz” dedi.

Kuzey Akım'da Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan iki büyük borunda geçen yıl yaşanan patlamaların nedeniyle ilgili çelişkili açıklamalar gelmişti. Kremlin, sızıntının Ukrayna sabotajından kaynaklandığını savunurken Kiev bu suçlamayı reddediyor.

NATO'nun istihbarat servisi de daha önce Rusya'nın, Batı'nın Ukrayna'ya askeri desteğine misilleme olarak denizaltındaki iletişim kablolarını kesebileceği uyarısı yapmıştı.

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