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Rusya’dan gerilimi tırmandıracak karar

Rusya Savunma Bakanlığı, bu geceden itibaren Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Yayınlanma: 18:30 - 19 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Rusya’dan gerilimi tırmandıracak karar

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tahıl anlaşmasının sona erdiği ve Karadeniz'deki insani koridorların azaltıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Ukrayna limanlarına giden gemilere yönelik Rusya tarafından alınan kararın aktarıldığı açıklamada, “20 Temmuz 2023 saat 00.00'dan itibaren, Karadeniz'den Ukrayna limanlarına giden tüm gemiler potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendirilecek.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Buna göre, bu tür gemilerin ülkeleri de Ukrayna ihtilafında Kiev rejimi tarafında yer almış kabul edilecek. Karadeniz'in kuzeybatısı ile güneydoğusunda uluslararası sularda bulunan bazı bölgeler de seyrüsefer için geçici olarak tehlikeli olarak ilan edilmiştir.” denildi. (AA)

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