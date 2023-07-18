Rusya’dan Odessa limanına füze saldırısı

Ukrayna, Rusya’nın füze ve İHA saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki limanın hasar gördüğünü duyurdu. Rusya ise Ukrayna’nın Kırım’a yönelik 28 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Güney Operasyonel Komutanlığı, dün gece Rusların Ukrayna'nın güneyine düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki limanın hasar gördüğünü bildirdi.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Rus ordusunun Ukrayna'nın güney bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi. Karadeniz tarafından Odessa'ya 6 Kalibr füzesinin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, “Tüm füzeler hava savunma kuvvetlerimizce imha edildi. 21 Şahid İHA'sı Odessa bölgesinde düşürüldü” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füzelerin vurulması sonucu oluşan patlama dalgası ve düşürülen füze parçaları nedeniyle liman altyapısının ve çok sayıda evin hasar gördüğü, yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da dün gece Rusların Ukrayna'ya güney yönünden 6 Kalibr füzesi ve 36 İHA ile saldırdığı kaydedildi.

KIRIM’A SALDIRILAR SÜRÜYOR

Bu arada Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a gece Ukrayna tarafından düzenlenen 28 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'nın Kırım Yarımadası’ndaki hedeflere 28 İHA ile “terör saldırısı” girişiminde bulunduğu belirtilerek bu saldırıların engellendiği kaydedildi. Rus hava savunma sistemlerinin 17 İHA'yı imha ettiği, 11’ini de elektronik harp araçlarıyla engellediği ifade edilen açıklamada, İHA'ların hedefine ulaşamadan düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, “Engellenen terör saldırısı sonucunda can kaybı veya hasar meydana gelmedi.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, dün Kırım Köprüsü’ne Ukrayna güçleri tarafından iki insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını ve bunun “terör saldırısı” olduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

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