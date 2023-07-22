Rusya’nın, Belarus’a nükleer silah sevkiyatı sonrası ABD’den açıklama

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Belarus'a taktik nükleer silah sevkiyatından şüphe etmek için hiçbir neden olmadığı görüşünü paylaştı.

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CNN’in haberine göre, üst düzey DIA yetkilileri, bir grup gazeteciye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, Putin’in, Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırılacağına yönelik açıklamalarıyla ilgili ve silahları sevk etme konusunda “bazı başarılar elde ettiklerinden” şüphe duymak için hiçbir neden olmadığını belirtti.

SİLAHLARI TAKİP ETMESİ ZOR

Neden böyle düşündüklerine yönelik gerekçelerini açıklamayan yetkililer, diğer yandan ABD istihbaratının, uydu görüntüleriyle dahi silahları takip etmesinin zor olduğunu kabul etti.

Üst düzey DIA yetkilileri, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun silahlar üzerinde herhangi bir kontrolü olacağına inanmadığını, büyük olasılıkla bunların tamamen Rusya tarafından kontrol edileceğini belirtti.

“RUSYA KONTROL EDECEK”

Yetkililer, taktik nükleer silahların Belarus’a taşınmasının küresel nükleer manzarayı değiştireceğine veya nükleer riski artıracağına inanmadıklarını çünkü silahların depolarda tutulacağını ve Rus kuvvetlerince kontrol edileceğini söyledi.

ABD’li yetkililer, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer sevk etme kararını “sorumsuzca” şeklinde nitelemiş ancak nükleer pozisyonlarını değiştirmeyi gerektirecek herhangi bir durum veya Rusya’nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir emare olmadığını bildirmişti. (AA)

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