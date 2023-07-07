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Rusya’nın gözü Erdoğan-Zelenskiy zirvesinde

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, bugünkü Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinden çıkacak sonuçları yakından izleyeceklerini belirtti.

Sozcu.com.tr
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Rusya’nın gözü Erdoğan-Zelenskiy zirvesinde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya'nın görüşmeyi yakından takip edeceği bildirildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinden çıkacak sonuçları yakından izleyeceklerini belirtti.

Türkiye'nin arabuluculuk rolünü çok önemsediklerini kaydeden Peskov, Rusya lideri Putin'in de Erdoğan'la görüşebileceğini ancak tarihin belirlenmediğini aktardı.

Reuters'a konuşan Türk kaynaklara göre Zelenskiy'nin İstanbul'a ziyaretinde gündemde Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması ve Moskova-Kiev arasında olası esir değişimi yer alacak.

Rusya, Türkiye ve BM arabuluculuğuyla imzalanan bir süredir tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına karşı açıklamalar yapıyor.

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