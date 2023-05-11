Şam’dan Türkiye’yle görüşme sonrası açıklama: Şartlarımızda ısrarcıyız

Moskova'da Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarını 11 yıl sonra aynı masada buluşturan dörtlü toplantıyla ilgili Şam’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik dün gerçekleşen toplantıyla ilgili Şam'dan gelen açıklamada, Ankara'yla normalleşmenin şartları sıralandı.

Moskova'daki toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılmıştı. 11 yıl sonra Ankara-Şam hattında düzenlenen en üst düzey toplantı olan görüşmede, Çavuşoğlu ve Mikdad'ın yan yana gelmesi dikkat çekmişti.

‘ASKERLER ÇEKİLMEDEN SONUCA ULAŞAMAYIZ’

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Mikdad, Türkiye'yle ilişkileri normalleşmek için Şam'ın beklentilerini sıraladı. Suriye topraklarındaki yabancı asker varlığı sona ermenden sonuca ulaşamayız” diyen Mikdad, Türk askerinin Suriye'den çekilmesi şartını yineledi.

Suriye'nin asıl amacının Türk kuvvetleri dahil topraklarındaki her türlü yabancı askeri varlığı sona erdirmek olduğunu kaydeden Mikdad, Suriye ve Türkiye arasında derin bağlar, uzun sınırlar, ortak hedefler ve çıkarlar olduğunu belirterek “İki ülkedeki iki halkın özlemlerine hizmet etmek için geçmiş yılların tüm olumsuzluklarına rağmen, bu amaç ve çıkarlara ulaşmak için iki ülke tarafından Rus ve İranlı dostların yardım ve desteğiyle birlikte çalışma fırsatı var. Bu sadece dilekle veya sözle yapılamaz, net ve pratik bir yaklaşım gerekir” dedi.

Suriyeli bakan, “Bizim için asıl amacın Suriye topraklarındaki her ne şekilde olursa olsun yasadışı askeri varlığı sona erdirmek olduğu herkes tarafından anlaşılmıştır. Buna tabii ki Türk kuvvetleri de dahildir ve bu konuda ilerleme kaydedilmeden gerçek bir sonuca ulaşamayacağız. Her durumda geri çekilme konusunda çalışmaya, talepte bulunmaya ve ısrar etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şam’dan yapılan açıklamada, “Ortak işbirliği ve koordinasyon, güvenlik endişelerini ele almanın, sınırları kontrol etmenin ve Suriye ile Türkiye arasındaki sınır bölgelerinde sürdürülebilir güvenlik ve istikrarı sağlamanın yoludur” denildi.

Ayrıca Suriyeli mültecilerin Türkiye'den anavatanlarına geri gönderilmeleri için iş birliği konusunda Suriye tarafının üzerine düşen tedbirleri almaya hazır olduğu kaydedildi.

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