Şatodan atılan iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı

Almanya'nın en gözde turistik mekanlarından Neuschwanstein Şatosu'nda saldırgan tarafından köprüden atılan iki kadından birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ağır yaralandığı bildirildi.

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Polis, saldırının dün Neuschwanstein Şatosu’nun yanındaki yüksek köprüde gerçekleştiğini ve saldırganın 30 yaşlarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğunu açıkladı.

Spiegel dergisi de saldırıya uğrayan iki genç kadının da ABD vatandaşı olduğunu ve saldırgan ile tesadüfen karşılaştıklarını yazdı.

Üç ABD’linin tanıştıktan sonra bir süre sohbet ettikleri ve saldırgan erkeğin iki genç kadınla beraber köprüye gittiği belirtildi.

Saldırganın köprü üzerindeyken iki genç kadından birine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunduğu, diğerinin ise saldırıya uğrayan arkadaşına yardım etmek istediği kaydedildi.

Polis, arbede sırasında saldırganın genç kadınları bulundukları yüksek köprüden attığı ve birisinin yaşamını yitirdiği, diğerinin durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Saldırganın gözaltına alındığı, savcılığın geniş çaplı soruşturma başlattığı duyuruldu.

Neuschwanstein Şatosu, 1869’da Bavyera Kralı II. Ludwig tarafından yaptırılmıştı. (AA)