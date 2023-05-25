Seçime günler kala kritik soru: Kremlin neden Erdoğan’ın kazanmasına ihtiyaç duyuyor

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine sayılı günler kala uluslararası kamuoyunda gündem yine Türkiye... Fransız haber ajansı AFP, bu pazar yapılacak oylama ile ilgili dikkat çekici bir soruyu gündeme getirdi.

Sozcu.com.tr

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Fransız haber ajansı AFP, bu pazar yapılacak oylama öncesinde dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı… Haber ajansı, “Ukrayna, Suriye, NATO: Neden Kremlin, Erdoğan’ın kazanmasına ihtiyaç duyuyor” başlığını vererek, “Bu pazar günü Türkler tarihi cumhurbaşkanı seçiminde oy verecek ve uzmanlara göre Kremlin’de uzun süredir ülkeyi yöneten Erdoğan’ın kazanmasını umut ediyor” yorumunu yaptı.

Seçimden zaferle ayrılacak adayın Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı, Suriye’deki savaş ve Kremlin’in NATO’yla mücadelesi gibi birçok konuda söz hakkı olabileceğine dikkat çekilirken, “Kremlin için Erdoğan, son 20 yıldır Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın işbirliği kuran ve bilinen bir kişi. Kemal Kılıçdaroğlu ise Moskova’yı seçimlere müdahale etmekle suçluyor” denildi.

“RUSYA RAHAT NEFES ALMIŞTI”

AFP’ye konuşan batılı bir diplomat, “İlk turdan çıkan sonuçların ardından Rusya rahat bir nefes almıştır” yorumunu yaptı. Haberde Erdoğan ve Putin’in Orta Doğu’da ve Kafkaslarda birçok alanda karşı karşıya geldiğine fakat buna rağmen iki ismin birlikte de çalıştığına dikkat çekilirken, “Batı’nın askeri, siyasi ve ekonomik etkisine mesafeli olan Moskova ve Ankara’nın olduğu bir dünyada, Putin ve Erdoğan birbirlerini güvenilir partnerler olarak görüyor” yorumuna da yer verildi.

AFP’ye konuşan ve Kremlin’e yakınlığıyla bilinen dış ilişkiler uzmanı Fyodor Lukyanov, “Menfaatlerinde birçok çelişki bulunuyor. Fakat iki lider arasındaki şahsi ve uzun süren ilişki çok yardımcı oluyor. Birçok farklı konuda ilerleme yolu buluyorlar” dedi.

“ARALARINDA KANKALIK YOK”

AFP’ye konuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir batılı diplomat ise iki ismin ilişkisinin pragmatik olduğunu söyledi. Diplomat, “İlişkileri bölümlere ayırmakta çok iyiler. Farklılıkları bir kenara koyup kendi çıkarları için birlikte çalışabiliyorlar. Erdoğan ve Putin arasında bir kankalık yok bu tamamen işlemsel” ifadesini kullandı.

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sayesinde Türkiye’nin arabuluculuk rolünü üstlendiğine dikkat çekilirken Ankara’nın batının yaptırımlarına katılmadığı da hatırlatıldı. Bu süreçte Türkiye’nin Rusya için bir alternatif olduğuna da dikkat çekildi.

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