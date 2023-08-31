Sevgilisiyle özel anlarını kaydeden kocasına dava açtı

Akdeniz’deki turistik Rodos Adası’nda 43 yaşındaki bir kadın, sevgilisiyle özel anlarını filme aldıran kocasına dava açtı.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'deki turistik Rodos Adası'nda bir kadının kocasına ve iki kişiye dava açmasının ardından olay ortaya çıktı. 43 yaşındaki kadının, Kişisel Veriler Yasası’nın ihlali nedeniyle dava açtı ve Rodos polis memurlarının soruşturması tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Davadaki iddiaya göre, 29 Ağustos sabahı erken saatlerde arabası ile Paradisiou plajında ​​sevgilisiyle baş başa kaldığı ve özel anlar yaşadığı sırada kimliği belirlenemeyen iki adam onları takip ederek cep telefonuyla videoya kaydetti.

Kadın ve sevgilisinin görüntüleri kadının kocasına ulaştırıldı. Polis kadın ve sevgilisini videoya çekerek kocasına ulaştıran kişileri arıyor.