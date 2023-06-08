İnternetin yeni fenomeni Simbi

Pakistan'ın Karaçi şehrinde 55 santimetrelik uzun kulaklarıyla dikkat çeken Simbi Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi bekliyor.

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Pakistan’ın Karaçi kentinde 2 ay önce doğan “Simbi” isimli yavru keçi yaklaşık 55 cm uzunluğundaki kulaklarıyla ilgi çekiyor.

Uzun kulaklarıyla dünya çapında ilgi çeken Simbi’nin, Pakistan yerel kaynaklarına göre geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Simba'nın kardeşi olduğu belirtiliyor.

Pakistanlı keçi yetiştiricisi Mohammad Hasan Narejo'ya ait olan çiftlikte dünyaya gelen keçi yavrusu Simbi'nin özel ağılına sıcaklardan bunalmaması için vantilatör bile yerleştirilmiş.

Simbi'nin sahibi Mohammad Hasan Narejo, beslenmesinin ardından yavru keçinin ağzını peçeteyle süt artıklarından temizliyor, uzamaya başlayan yünlerini fön tarağıyla düzeltiyor.

Narejo ailesinin genç bireyleri, Simbi'ye o kadar çok ilgi gösteriyor ki yavru keçi, en sonunda bunalıp insanınkine yakın sesiyle bağırarak çocukları onunla uğraşmamaları konusunda uyarıyor.

ABİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Simbi'nin uzun kulaklarıyla meşhur abisi Simba, geçen yıl dünya kamuoyunun yoğun ilgisini çekmiş, doğduğunda 48 santimetre olan kulak uzunluğu, eylülde 64 santimetreye kadar ulaşmıştı.

Nisan ayında geçirdiği bir hastalık nedeniyle bir yaşına giremeden hayata veda eden Simba'nın kulakları, 85 santimetreye kadar erişmişti. Simbi'nin kulaklarının da zamanla uzayıp Simba’nınkiler kadar olacağı öngörülüyor. (AA)