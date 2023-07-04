Siyanürlü seri katil korku saçıyor: Hamile kadın tarihe geçebilir

Siyanür ile onlarca insanları zehirleyerek öldüren kadın, "tarihin en ölümcül seri katili" olabilir.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kamuoyu onlarca insanı öldürdüğü tahmin edilen 36 yaşındaki Sararay Rangsiwuthaporn’u konuşuyor…

Tayland’da yaşayan ve en az 14 insanı öldürmekle suçlanan seri katil gözaltında tutulmaya devam ederken bu hafta düşük yaptı. Uzmanların hakkında, “Tayland’ın en azılı seri katili olabilir” yorumunu yaptığı Sararat’ın sicilinin bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.

Kıdemli bir polis memurunun eski eşi olan ve 8 yıllık zaman zarfı içinde hırsızlık, soygun, gasp ve cinayet gibi suçlamalar yöneltilen kadının 14’ü cinayet olmak üzere 80 suçtan dolayı yargılandığı açıklandı.

KARINDEŞEN JACK’TEN ÇOK

Bu sayının Tayland tarihi için rekor olduğu belirtilirken, Suç Soruşturma Birimi Şef Yardımcısı Anek Taosuparb isimli polis, “Sararat 14 cinayetle suçlanıyor. Bunun cezası da ölüm” dedi. Polis şefi yardımcısı Surachate Hakparn ise, “Tayland için bu bir rekor. İngiltere’deki Karındeşen Jack bile bu kadar insanı öldürmemiştir” yorumunu yaptı.

Kurbanlarını siyanür ile zehirlediğinden şüphelenilen Sararat’ın kurbanlarının intihar etmiş olabileceği iddiası geçmişte daha ağır basıyordu. Şartlı salıverilmeyen ve “kamuya tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle gözaltında tutulan Sararat’ın düşük yapması ile ilgili de bir açıklama yapıldı.

Yetkililer, “Polis sorgusu düşüğe sebebiyet vermedi” yorumunu yaparken cinayetlerin arkasındaki nedenin ise para olduğunu ve genç kadının sanal kumar bağımlılığından şüphe edildiği belirtildi.

Kadının kurbanlarını siyanürle zehirlemeden önce 140 bin dolar çaldığı açıklanırken polis olan eski eşi de soruşturma altında. İsmi açıklanmayan adamın suçu örtbas etmekten suçlandığı da duyuruldu.

ARKADAŞININ ÖLÜMÜ YAKALATTI

Çok sayıda insanı öldürmekle suçlanan Sararat’ın yakın bir arkadaşının ölümünden sonra yapılan incelemede okların genç kadını gösterdiği belirtilirken, Sararat’ın kurbanlarının yemek ve içeceklerine zehir kattığı da aktarıldı.

Soruşturmanın kapsamını genişleten yetkililer bölgede yaşanan diğer siyanüre bağlı ölümlerle de Sararat’ı bağdaştırdı.

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