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Somali’de yolcu otobüsüne bombalı saldırı… Ölü ve yaralılar var

Somali'de bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sozcu.com.tr
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Somali’de yolcu otobüsüne bombalı saldırı… Ölü ve yaralılar var

Aşağı Şabel Valisi Muhammed İbrahim, Somali Ulusal Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, bir yolcu otobüsünün bombalı saldırıya uğradığını söyledi.

İbrahim, Eş-Şebab terör örgütü üyeleri tarafından düzenlenen bombalı saldırının iş insanlarını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden İbrahim, aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele kararı almıştı. (AA)

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