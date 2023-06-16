Soyguncu kaçarken kepengin altında sıkıştı

İngiltere'nin Newcastle kentinin güneyinde bir markete giren soyguncu, kasiyere bıçak çekti ve alkollü içecekleri çalarak kaçmaya çalıştı. Ancak marketten çıkmaya çalışırken kapanan kepengin altında sıkıştı.

Sozcu.com.tr

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Olay, Newcastle kentinin güneyindeki Durham kentinde meydana geldi. Kentteki bir markete giriş yapan soyguncu 6 tane alkollü içeceği çalmak için kasaya yöneldi ve kasiyere bıçak çekti. Durham Polis Teşkilatı, soyguncunun kasiyeri tehdit ettiğini belitti.

Yayınlanan güvenlik kamerası görüntüsünde, soyguncudan hızlı davranan kasiyer, dışarıya çıkarak önce kapıyı tuttu. Soyguncu ise kapıyı açmaya çalıştı. Kasiyer daha sonra kumandayla marketin kepengini indirmeye başladı. Soyguncu kapıyı zorlayarak açtı ve kapanmak üzere olan kepengin altına girdi ancak sıkıştı. Daha sonra olay yerine intikal eden polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

“ZOR BİR GÖZALTI OLMADI”

Durham Polis Teşkilatı Dedektifi Paul Mawson, yaptığı açıklamada, Bizim için çok zor bir gözaltı olmadı. Dürüst olmak gerekirse soygun başladığı hızla sona erdi dedi.

Durham Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, 30 yaşında olduğu ifade edilen soyguncunun 15 Haziran’da duruşmasının yapıldığı ve 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığını duyurdu. (DHA)

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