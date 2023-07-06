Stoltenberg: Erdoğan ve Kristersson ile bir toplantı düzenleyeceğim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson ile bir toplantı düzenleyeceğim" dedi.

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NATO Madrid Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022’de imzalanan ‘Üçlü Muhtıra’da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın 5’inci toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ev sahipliğinde Finlandiya ve İsveç’ten heyetlerin de katılımlarıyla bugün Brüksel’de gerçekleşti.

“OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİREN BİR GELİŞME OLDU”

Stoltenberg, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin katıldığı verimli bir toplantıya başkanlık ettim. Bir yıl önce Madrid Zirvesinde tüm müttefikler Finlandiya ve İsveç’i ittifakımıza katılmaya davet etme kararı almışlardı.

*Finlandiya ve İsveç ayrıca Türkiye ile Üçlü Memorandum imzalayarak üyeliklerinin önünü açmışlardır. O tarihten bu yana Finlandiya ve İsveç, terörle mücadele, organize suçlar ve diğer ortak güçlükler konusunda işbirliğini güçlendirmek üzere Daimi Ortak Mekanizma toplantıları da dâhil olmak üzere bu mutabakatı uygulamaya koymuştur.

*Tüm müttefikler terörizme karşı birlikte durmaktadır. Önümüzdeki hafta yapılacak olan NATO Zirvesinde de terörizmin her türlü biçim ve tezahürüne karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha teyit edeceğiz.

*Nisan ayında Finlandiya’yı NATO ailesine kabul ettik. Bu, ortak güvenliğimiz açısından oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme oldu.

“EN KISA SÜREDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ”

*Şimdi de İsveç’in ittifaka katılma zamanı geldi. İsveç’in üçlü memorandum kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirdiğini açıkça ifade ettim. İsveç anayasasını değiştirmiş ve yeni terörle mücadele mevzuatı getirmiştir.

*Türkiye’ye silah ihracatı üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmış ve PKK’ya karşı mücadele de dâhil olmak üzere terörle mücadelede işbirliği arttırılmıştır. Toplantıda hepimiz iyi bir ilerleme kaydettiğimiz konusunda mutabık kaldık.

*Hepimiz İsveç’in tam üyeliğinin tüm müttefiklerin güvenlik çıkarına olduğu konusunda mutabık kaldık. Ve hepimiz bu süreci mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istiyoruz.

“ERDOĞAN VE KRİSTERSSON İLE GÖRÜŞECEĞİM”

*İsveç’te Türkiye ve NATO karşıtı gösteriler gördük. Terörle mücadele işbirliğini bozmak ve ittifakımızı zayıflatmak için İsveç’in NATO’ya katılmasını engellemek istiyorlar. Bu yüzden açık gözlü olmalıyız.

*Bu provokasyonlardan fayda sağlayanlar sadece NATO’yu bölmek isteyenlerdir. İsveç’in üyeliğindeki herhangi bir gecikme PKK ve Başkan Putin tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.

*İsveç’in üyeliği tüm ittifakaa önemli askeri faydalar sağlayacaktır. İsveç’in (ittifaka) katılması, tüm Arktik-Nordik-Baltık bölgesinin savunmasını bir bütün olarak planlamamızı sağlayacaktır. Karadeniz’den Baltık Denizi bölgesine kadar kesintisiz bir kalkan sağlayacaktır.

*İsveç’in NATO üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacaktır. Bugün İsveç’in üyeliğinin ulaşılabilir olduğunu bir kez daha teyit ettik.

*İsveç’in üyeliğinin onaylanması, Finlandiya’nın bugün burada devam eden varlığının da gösterdiği üzere, Türkiye ile işbirliğinin sona ereceği anlamına gelmemektedir. Bu sürecin bir sonraki adımı olarak Pazartesi günü Vilnius’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson ile bir toplantı düzenleyeceğim. (DHA)

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