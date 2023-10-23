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Suriye’de ABD askerlerine saldırı

ABD’nin Suriye’de bulunan askerlerine drone ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yayınlanma: 18:32 - 23 Ekim 2023 Güncellenme:
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Suriye’de ABD askerlerine saldırı

Reuters'a konuşan Washington yetkilileri, “Orta Doğu'da ABD askerlerine yönelik saldırının sonuncusunun Suriye'de gerçekleştiğini” söyledi.

Kimsenin yaralanmadığını ifade eden yetkililer, saldırıda ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun terör örgütü IŞİD'e karşı kullandığı Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Al-Tanf Üssü'ne drone ile gerçekleştiğini bildirdi.

20 Ekim'de de aynı üsse saldırı düzenlenmişti.

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