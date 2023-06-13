Suriye’de ABD’ye helikopter kazası şoku: Çok sayıda asker yaralandı
ABD Merkez Komutanlığı, Suriye’de bir helikopter kazası sonucu yaralanan 22 askerinin tedavi altına alındığını bildirdi.
ABD ordusu, Suriye'de helikopter kazası sonucu 22 askerinin yaralandığını duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada kazanın “düşman ateşinden” kaynaklanmadığı da belirtildi.
Suriye'deki ABD güçleri zaman zaman İran destekli grupların saldırılarına hedef oluyor. Martta iki ayrı saldırıda 23 ABD askerinin beyin travması geçirdiği açıklanmıştı.
ASKERİ HELİKOPTERLERDE ARIZA ALARMI
ABD ordusu bünyesindeki helikopterlerin yer aldığı kazalar son dönemde gündem oluyor. Martta Alaska'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker ölmüştü. Bir süre sonra da Kentucky'de iki Black Hawk helikopterinin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Bu kazaların ardından ABD ordusu ülke içinde askeri uçuşları bir süreliğine durdurmuştu.