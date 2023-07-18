Suudi Arabistan ile imzalanan mutabakat anlaşmalarının detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırım ve finans açısından büyük umutlarla gittiği Suudi Arabistan'dan sabaha karşı dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Ekonomideki yangını söndürmek için dış kaynak arayışına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez turuna dün başladı. Dün Suudi Arabistan’a giden Erdoğan yolculuk öncesinde düzenlediği basın toplantısında ise, “Bu ülkelerin Türkiye'den belirli ‘asset'leri (varlıkları) alma durumları olacak” demişti.

Dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya gelen Erdoğan ve heyeti bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeden sonra konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken bu sabaha karşı Suudi Arabistan devlet ajansı SPA bir haber yayınladı. Haberde Türkiye ile Suudi Arabistan’ın enerjiden, savunmaya ve doğrudan yatırıma kadar birçok alanda mutabakat anlaşmaları imzaladığı belirtildi.

SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise Türk şirketi Baykar’dan drone satın almak için iki anlaşma imzalandığını açıkladı. Açıklamada bakan, “Krallığın silahlı kuvvetlerinin gücünü artırmak, savunmayı ve üretim kapasitesini kuvvetlendirmek için anlaştık” dedi. Salman ayrıca iki ülke arasında savunma işbirliği planının da imzalandığını duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde, “Erdoğan, bütçedeki sıkışıklar, kronik enflasyon ve zayıflayan TL karşısında yatırım ve finans açısından büyük umutlarla başladığı Körfez turunun ilk durağına pazartesi günü Suudi Arabistan’dan başladı” yorumunu yaptı. Erdoğan’ın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne de gitmesi bekleniyor.

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