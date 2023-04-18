Suudi Arabistan ile Suriye arasında kritik görüşme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile Suriye kriziyle ilgili siyasi çözüm çabalarını ele aldı.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bin Ferhan’ın, Suriye’nin başkenti Şam’a yaptığı ziyaret kapsamında Esad ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede “Suriye’nin toprak bütünlüğü, Arap kimliği, güven ve istikrarını korumak üzere ülkedeki krize siyasi çözüm bulmaya ilişkin çabaların” masaya yatırıldığı aktarıldı.

Bin Ferhan ile Esad görüşmesinde, Suriye krizinin tüm yansımalarını sona erdirecek kapsamlı bir siyasi çözümün adımlarının konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kapsamlı siyasi çözümle “ülkenin ulusal çıkarlarını sağlamayı, Suriye’yi Arap eksenine geri getirmeyi ve Arap bölgesinde doğal rolünü yeniden almayı” hedeflediğine işaret edildi.

Ayrıca Bin Ferhan’ın görüşmede, insani yardımların Suriye’deki tüm bölgelere ulaştırılması ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri için gerekli koşulların sağlanmasının önemine dikkati çektiği aktarıldı.

Bin Ferhan, Suriye’de ayaklanmaların başladığı 2011'den beri Suudi Arabistan’dan Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Şam’a ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Suriye’de ayaklanmaların başladığı 2011’den sonra Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da 12 Nisan’da Suudi Arabistan’a ilk ziyaretini gerçekleştirmişti.

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