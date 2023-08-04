Tahıl krizi: ABD söz verdi, Rusya ‘İnanmıyoruz’ dedi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın "Karadeniz tahıl anlaşması yeniden uygulamaya alınırsa ABD, Rusya'nın gıda ihracatının devam etmesine olanak sağlayacak" açıklamasına Kremlin'den sert yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden devreye alınması hâlinde Rusya’nın özgürce gıda ihracatı gerçekleştirebilmesini sağlamak üzere ne gerekiyorsa yapacaklarını açıkladı.

Dün Birleşmiş Milletler’de (BM) gazetecilere konuşan Blinken “Anlaşmaya geri dönülmesi hâlinde elbette Rusya da dahil olmak üzere herkesin gıda ve gıda ürünlerini özgürce ve güvenli şekilde ihraç edebilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi. BM Güvenlik Konseyi’nin savaş nedeniyle oluşan gıda güvensizliği üzerine gerçekleştirdiği toplantıya başkanlık eden Blinken “Biz bahsi geçen gıdayı küresel piyasalarda görmek istiyoruz. Herkesin daha düşük fiyatlardan yararlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Rusya’nın RIA haber ajansında yer alan ve Kremlin’e dayandırılan habere göre ise Rusya ABD’nin kendisinin özgürce gıda ihraç edebilmesinin güvence altına alınmasına yardım etme taahhüdüne inanmıyor.

Rusya, geçen ay BM ve Türkiye arabuluculuğuyla Temmuz 2022’de imzalanmış olan tahıl anlaşmasından çekilmişti. Ukrayna ve Rusya dünyanın önde gelen tahıl ihracatçıları olma özelliği taşıyor.

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