Taklamakan Çölü’nde 10 bin metreden derin sondaj kuyusu
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarım Havzası'ndaki sondaj kuyusunun kazım işlemine başlandı.
Bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere tasarlanan 10.000 metreden fazla derinliğe sahip ilk sondaj kuyusu için kazı işlemi salı günü saat 11.46’da başladı.
Kuyu, yer yüzeyinin altındaki derinlikleri araştırmak için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat sunması bakımından Çin’in derin Dünya keşif çalışmalarında bir dönüm noktası olma niteliği taşıyor.