Abone Ol

Taklamakan Çölü’nde 10 bin metreden derin sondaj kuyusu

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarım Havzası'ndaki sondaj kuyusunun kazım işlemine başlandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:32 - 31 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Taklamakan Çölü’nde 10 bin metreden derin sondaj kuyusu

Bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere tasarlanan 10.000 metreden fazla derinliğe sahip ilk sondaj kuyusu için kazı işlemi salı günü saat 11.46’da başladı.

Kuyu, yer yüzeyinin altındaki derinlikleri araştırmak için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat sunması bakımından Çin’in derin Dünya keşif çalışmalarında bir dönüm noktası olma niteliği taşıyor.

Kaçak sondaj faciası: Baba ve oğlu kuyuda ölü bulunduİlginizi ÇekebilirKaçak sondaj faciası: Baba ve oğlu kuyuda ölü bulunduSondaj faciasında site yöneticisi ve firma sorumlusunun ifadeleri ortaya çıktıİlginizi ÇekebilirSondaj faciasında site yöneticisi ve firma sorumlusunun ifadeleri ortaya çıktıÇin'in yerli uçağı ilk seferini gerçekleştirdiİlginizi ÇekebilirÇin'in yerli uçağı ilk seferini gerçekleştirdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam