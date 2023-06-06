Tansiyon yüksek: Barajı patlattılar, bölge sular altında kaldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova'nın ele geçirdiği Herson bölgesindeki büyük bir baraja saldırı düzenlendi. Baraj hasar görürken bölge sular altında kaldı.

Sozcu.com.tr

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Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında endişe yaratan bir gelişme yaşandı… Ukrayna’nın güneyinde bulunan ve Rusya’nın kontrolü altına giren Herson bölgesindeki büyük barajlardan biri olan Nova Kakhovka Barajı’na bir saldırı düzenlendi.

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığı gelişmede Ukrayna güçlerinin gece saatlerinde bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. TASS’a konuşan bir kaynak, gecenin sakin geçtiğini ve herhangi bir hava saldırısı düzenlenmediğini aktardı.

Fakat bir diğer Rus haber ajansı RIA ise barajın bazı kısımlarının silahlı saldırı sonucunda hasar gördüğünü aktardı. RIA, bu iddiayı Moskova’nın bölgeye atadığı belediye başkanına doğrulattı.

Rus yetkililer Facebook üzerinden, “Hasarın boyutu, taşan suyun hızı ve miktarı ve sular altında kalan alanlarla ilgili incelemeler devam ediyor” açıklamasını yaptı.

BU BARAJ NEDEN ÖNEMLİ?

Bölgenin en önemli barajı olan Nova Kakhovka Barajı Dinyeper Nehri üzerine kurulmuş durumda ve çok büyük bir rezervuarı bulunuyor.

30 metre yüksekliğinde ve yüzlerce metre genişliğindeki baraj Kakhovka Hidroelektrik Santrali’nin bir uzantısı olarak 1956 yılında inşa edilmişti.

Çok büyük bir alana yayılan baraj 2022’de Ukrayna’nın tekrar ele geçirdiği Herson’u sular altında bırakmanın yanı sıra 2014’te Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’a ve Zaporizhzhia Nükleer Santrali’ne de su sağlıyor.

Barajı yıkmak çok ciddi enerji sorunlarının oluşmasına sebep olabilir.

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